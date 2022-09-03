В Твери хулиганы справили нужду под окно местного жителя, а потом избили его

Хулиганы кинули кирпич в окно квартиры, а после пошли в рукопашную. Фото: vk.com/news69/Михаил Капустин

Неприятный инцидент произошёл в Твери 1 сентября, в День знаний. Вечером, около 18:40, трое молодых людей пришли справить нужду к дому №6 по набережной Степана Разина. Хозяин квартиры, под окнами которой это происходило, сделал замечание парням. Дело закончилось разбитым стеклом и дракой.

"На моё замечание начали реагировать агрессивно и после короткой перепалки кинули кирпич мне в окно и попытались скрыться, я догнал их и успел заснять на телефон, что бы они не ушли от ответственности, реакцией на это естественно пошло рукоприкладство с их стороны, в итоге меня избили и скрылись", - рассказывает хозяин квартиры в паблике "News69".

Пострадавший вызвал полицию. Он также рассказал, что одного из хулиганов полицейские сразу поймали, двое других скрылись.