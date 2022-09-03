В Твери 19-летний пешеход врезался в автомобиль и погнул дверь

Парень врезался в машину на улице Дарвина. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Вечером 2 сентября в Твери произошло необычное ДТП на улице Дарвина, у дома 10 кор.1 (напротив хлебозавода). 19-летний парень перебегал дорогу и врезался в дверь движущегося авто "Ниссан Кашкай", за рулём которого была женщина 38 лет.

По информации Упарвления ГИБДД по Тверской области, молодой человек перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, который, отметим, имеется дальше по улице в пределах видимости.

Юношу доставили в больницу скорой помощи (бывшая горбольница №4). Водитель машины не пострадала, а вот дверь авто погнулась.