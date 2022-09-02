В Твери на линию вышли новые мусоровозы

Для уборки мусора закупили новые мусоровозы Фото: ПТО

Региональный оператор по обращению с ТКО - компания "Тверьспецавтохозяйство" - выпустила на линию новые мусоровозы, предназначенные для транспортировки твёрдых коммунальных отходов. Машины оборудованы контейнерами для раздельной перевозки мусора.

Также несколько новых машин направлены для работы в Нелидовский городской округ и поселок Редкино Конаковского района. Новая техника будет транспортировать отходы на территории Пеновского МО и в населённых пунктах Калининского района.

Всего за первую половину 2022 года региональным оператором было закуплено пять новых специализированных автомобилей, четыре из них - для Твери. Один мусоровоз работает в Конаковском районе и вывозит твёрдые коммунальные отходы.

Летом в эксплуатацию запущены два новых ломовоза для вывоза крупногабаритных отходов и ликвидации несанкционированных свалок. Ещё два новых ломовоза будут закуплены на следующей неделе.