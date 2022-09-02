В Твери прошла молодёжная акция "Zа победу над террором"

Молодежь Твери приняла участие в памятной акции Фото: администрация Твери

2 сентября, в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Твери на площадке мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" прошла молодёжная региональная акция "Zа победу над террором".

В акции памяти приняли участие главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, руководители тверских вузов, представители общественности, студенты тверских вузов и колледжей, представители патриотических объединений.

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проходят в Твери 2 и 3 сентября в муниципальных учреждениях культуры, библиотеках и клубах по месту жительства.