200 тысяч человек воспользовались новым цифровым сервисом оплаты проезда в Твери

Считывать куар-код для оплаты не нужно. Фото: Виктория ТУШКОВА

Уже почти 200 тысяч раз пассажиры Твери и Калининского района воспользовались возможностью оплатить проезд в автобусах с помощью нового цифрового сервиса, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Он был внедрён в конце июля 2022 года. Напомним, новый способ оплаты доступен пассажирам, на телефон которых скачано приложение "Волга". Чтобы система распознала телефон, в нём должны быть включены геолокация и Bluetooth.

Датчики, размещённые в салонах автобусов, идентифицируют смартфон пассажира при открытии мобильного приложения «Волга» и отправляют на него уведомление для подтверждения оплаты проезда. Для корректного списания денег нужно выбрать конечную остановку. После оплаты формируется электронный билет.