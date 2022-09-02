Еще в двух детсадах Твери появились новые игровые комплексы

Типовой комплект включает 12 объектов Фото: администрация Твери

На территории еще двух детских садов Твери установили новые игровые комплексы. Работы велись в рамках региональной программы, которая запущена в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени.

В преддверии Дня знаний монтаж площадок завершили в детских садах №125 и №4. Приемку объектов провели руководители учреждений, общественность и депутаты.

Напомним, всего в 2022 году новые игровые площадки установят в 55 детских садах Верхневолжья, из них 34 - в Твери. Типовой комплект включает 12 объектов: песочницу, домик-беседку, гимнастический комплекс, игровые элементы.