Игорь Руденя ознакомился с ходом капитального ремонта "Дома ворошиловских стрелков" в Твери

Рабочие восстанавливают локальные разрушения кирпичной кладки и штукатурного слоя Фото: ПТО

2 сентября губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом капитального ремонта многоквартирного дома №2 на набережной Степана Разина – "Дома Ворошиловских стрелков". Здание 1935 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения и включено в план капремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020-2022 годах.

В настоящее время рабочие восстанавливают локальные разрушения кирпичной кладки и штукатурного слоя, реставрируют балконы, входные группы и лестничные марши. В процессе работ сохраняются и восстанавливаются архитектурные элементы фасада - балюстрады, вазоны, фронтоны, колонны.

Обновляются фасад, обрешетки и кровля здания. Также ведется ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.