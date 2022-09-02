Губернатор Игорь Руденя проверил, как строится детсад в микрорайоне «Южный» Твери

В Твери строится детсад. Фото: ПТО

2 сентября губернатор Игорь Руденя в ходе инспекционной поездки по объектам строительства Твери посмотрел, как продвигается возведение детского сада (на 190 воспитанников) в микрорайоне «Южный».

Этот садик строится по тому же проекту, что и открытый 30 августа детсад «Чебурашка» на улице Склизкова.

На данный момент построены все три этажа здания, завершается кладка перегородок, идет монтаж кровли, сетей водопровода и водоотведения.

- Готовность объекта составляет более 50%, - сообщила пресс-служба областного правительства.

В микрорайоне «Южный» Игорь Руденя заодно проверил, как строят дорогу по улице Левитана длиной в 0,37 км и по улице Вологодской длиной 0,11 км. В ходе выполнения работ предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций и благоустройство территории.