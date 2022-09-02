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Общество2 сентября 2022 12:19

В выходные жителей Твери приглашают на танцевальный вечер и кинопоказ

Мероприятия пройдут в Горсаду и парке Победы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей Твери приглашают интересно провести выходные

Жителей Твери приглашают интересно провести выходные

Фото: Евгения ГУСЕВА

3 и 4 сентября для посетителей Городского сада и парка Победы в Твери подготовлена развлекательная программа.

3 сентября на сцене Городского сада в 19:45 состоится шоу "В ритме огня".

В 20:00 на зелёной зоне возле фонтана будет организован кинотеатр под открытым небом и показ фильма российского режиссера Елены Бычковой "Тайна амулета".

4 сентября в парке Победы пройдет танцевальный вечер для людей старшего возраста (55+).

Начало в 15:00.