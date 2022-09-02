В выходные жителей Твери приглашают на танцевальный вечер и кинопоказ

Жителей Твери приглашают интересно провести выходные
Фото: Евгения ГУСЕВА
3 и 4 сентября для посетителей Городского сада и парка Победы в Твери подготовлена развлекательная программа.
3 сентября на сцене Городского сада в 19:45 состоится шоу "В ритме огня".
В 20:00 на зелёной зоне возле фонтана будет организован кинотеатр под открытым небом и показ фильма российского режиссера Елены Бычковой "Тайна амулета".
4 сентября в парке Победы пройдет танцевальный вечер для людей старшего возраста (55+).
Начало в 15:00.