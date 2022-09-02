Лжесотрудник банка обманул женщину в Твери на 2,5 миллиона рублей

Потерпевшая обратилась в полицию Фото: УГИБДД России по Тверской области

В полицию обратилась 51-летняя жительница Твери и рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что неустановленные лица пытаются оформить крупный кредит на ее имя.

В телефонном разговоре "банкир" убедил потерпевшую, что необходимо срочно перевести все личные средства на "резервный банковский счёт" и подать заявку на "зеркальный" кредит. Женщина сделала все по инструкции и в итоге лишилась 2 550 000 рублей.

Сотрудниками полиции по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.