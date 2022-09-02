В Тверской области 2 сентября коронавирусом заразился 181 человек

В регионе продолжается тестирование на ковид.

По данным на 1 сентября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 190 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 170 471 человек.

163 591 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 186 577, в том числе за последние сутки – 5191.

2762 человека скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

17 человек госпитализированы с ковидом за минувшие сутки.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.