В Конаковском колледже Тверской области начали работу две новые мастерские

На базе колледжа можно пройти обучение на портье, бармена, бармен-баристу и хостес Фото: ПТО

С началом нового учебного года в Конаковском колледже начали работу две новые мастерские по компетенциям "Администрирование отеля" и "Ресторанный сервис", созданные в рамках национального проекта "Образование". Грант учреждение получило при поддержке регионального правительства.

- Наша главная задача в сфере профобразования - обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов, - считает губернатор Игорь Руденя. - В регионе ведется работа по развитию образовательных кластеров, особый акцент сделан на производственной практике.

Работы по ремонту и оснащению помещений начали еще в марте. Теперь на базе колледжа можно пройти обучение на такие востребованные специальности как портье, бармен, бармен-бариста и хостес.

В текущем году в регионе также заявлено открытие мастерских по направлениям "Управление автогрейдером" и "Сантехника и отопление", "IT решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8" и "Разработка мобильных приложений", "Мехатроника" и "Инженерный дизайн CAD", "Кирпичная кладка" и "Электромонтаж".