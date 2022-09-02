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Происшествия2 сентября 2022 9:42

Житель Тверской области убил знакомого одним ударом по лицу

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина убил знакомого ударом по лицу Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мужчина убил знакомого ударом по лицу Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение мужчине 1957 года рождения. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

20 июня 2022 года пьяный мужчина в деревне Галки Торжокского района ударил знакомого по лицу. Спустя месяц потерпевший умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

По уголовному делу следователем СКР устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.