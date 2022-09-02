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Политика2 сентября 2022 8:31

Губернатор поздравил военнослужащих и ветеранов Тверской области с Днём российской гвардии

В регионе базируется ряд таких частей
Алексей АНДРЕЕВ
С праздником военнослужащих и ветеранов Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

С праздником военнослужащих и ветеранов Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

Фото: ПТО

2 сентября – День российской гвардии в Вооруженных Силах РФ. С праздником военнослужащих и ветеранов Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Гвардейские части – это гордость и слава нашей Армии. Это выдающиеся традиции мужества и отваги, сформированные многими поколениями российских воинов. Вы и ваши товарищи продолжаете славную гвардейскую историю, подаете пример доблестного служения Отечеству, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В Тверской области базируется ряд гвардейских частей.