Губернатор поздравил военнослужащих и ветеранов Тверской области с Днём российской гвардии

С праздником военнослужащих и ветеранов Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

2 сентября – День российской гвардии в Вооруженных Силах РФ. С праздником военнослужащих и ветеранов Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Гвардейские части – это гордость и слава нашей Армии. Это выдающиеся традиции мужества и отваги, сформированные многими поколениями российских воинов. Вы и ваши товарищи продолжаете славную гвардейскую историю, подаете пример доблестного служения Отечеству, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В Тверской области базируется ряд гвардейских частей.