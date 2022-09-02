Лучший учитель Твери по версии читателей "Комсомолки" Любовь Кочеткова борется за звание "Учитель года России - 2022"

Любовь Кочеткова - лучший учитель Твери по версии наших читателей. Фото: Виктория ТУШКОВА

Учительница из Твери Любовь Кочеткова представляет наш город и региона в федеральном конкурсе "Учитель года России - 2022".

Любовь Кочеткова - учитель начальных классов школы №34 и финалистка тверского муниципального этапа конкурса "Учитель года - 2022". А кроме того - победитель народного голосования за лучшего учителя Твери, проходившего на сайте kp.ru. Любовь Вячеславовна набрала рекордное для нашего конкурса количество голосов – 16 тысяч! А значит, у неё есть все шансы на победу в федеральном конкурсе.

Посмотреть видео-визитку Любови Кочетковой и поддержать её голосом можно на сайте конкурса. Важно: оценивая визитку, не нажимайте на звёздочки по порядку, а сразу отмечайте то количество звёзд, которое хотите поставить.

Пожелаем Любови Вячеславовне удачи!