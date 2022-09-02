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Общество2 сентября 2022 7:58

В Тверской области отметят День охотника и рыболова

Праздник состоится 3 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области отметят День охотника Фото: архив "КП"

В Тверской области отметят День охотника Фото: архив "КП"

3 сентября в Тверской области отметят Всероссийский День охотника и рыболова. Мероприятия пройдут возле деревни Раменье в Торжокском районе.

Главным событием Дня охотников и рыболова станет открытый турнир по спортинг-компакту в командном и личном зачёте. Также в программе – соревнования по перетягиванию каната, турнир по пляжному волейболу, гастрономический конкурс "Еда на привале", концерт творческих коллективов Дома культуры Торжокского района. Для детей организованы спортивные состязания и тир.

10 сентября в Тверской области состоялся мероприятия, посвященные общеобластному Дню охотника. Пройдут соревнования по стендовой стрельбе, выставки охотничьих собак и спецтехники, концерт, состязание по спортивному ориентированию, показательные выступления клуба исторической реконструкции

Праздник пройдет на территории стрельбища СК "Тверь" на улице Стрелковой, 26. Начало в 11:00.