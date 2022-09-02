Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2022 7:51

Несовершеннолетний и его знакомый арестованы за сбыт наркотиков в Твери

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Расследование уголовного дела продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Расследование уголовного дела продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего и его знакомого, подозреваемых в сбыте наркотиков.

По версии следствия, 29 августа несовершеннолетний, по просьбе знакомого, в Пролетарском районе сделал закладку наркотического вещества в крупном размере. Подозреваемого задержала полиция.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Фигуранты находятся под стражей.

Расследование продолжается.