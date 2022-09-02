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Дом. Семья2 сентября 2022 7:01

Для собаки, которая два месяца была заперта в сельском доме, построили будку в Тверской области

Ситуация разрешилась хорошо
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Собака была вынуждена просидеть пару месяцев в запертом доме, но сейчас, по сведениям от наших источников, все хорошо. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/скрин

Собака была вынуждена просидеть пару месяцев в запертом доме, но сейчас, по сведениям от наших источников, все хорошо. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/скрин

В июле мы писали том, что в селе Горицы в Кимрском районе хозяева заперли собаку в частном деревянном доме и не появлялись два месяца. Добрые соседи подкармливали собачку через форточку. Мы узнали, чем завершилась эта история.

В Инициативной группе по защите животных в Твери нам рассказали, что в Горицы некоторое время назад ездил из волонтер. Выяснилось, что хозяева взяли собаку из приюта.

- Собираются переезжать в дом. Приезжают каждый день гуляют и кормят, - рассказали тверские зоозащитники.

Еще один источник - девушка, у которой в селе проживают родственники, сообщила нам, что с собакой все хорошо, ей даже построили большую будку. При этом ее хозяева отпускают ее гулять, а не держат на цепи.