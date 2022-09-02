На трассе в Тверской области водитель на "МАЗе" "догнал" иномарку

В ДТП пострадали пассажиры иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 1 сентября на 296 км трассы М-10 "Россия", в Вышневолоцком ГО Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель, управляя автомобилем "МАЗ", двигаясь в сторону Москвы, неправильно выбрал дистанцию до впереди едущего автомобиля "Мицубиси Аутлендер", под управлением 32-летнего водителя. Иномарка остановилась на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал годовалый и 19-летний пассажиры "Мицубиши". Их доставили в больницу.