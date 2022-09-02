В Музее Победы в Ржеве пройдет тематическая программа для школьников

Школьники посетят Музей Победы
Фото: ПТО
2 сентября Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» проведет для школьников начальных классов познавательную программу «Путешествие в страну знаний», которая приурочена к началу нового учебного года.
Школьники пройдут по нескольким тематическим станциям, которые посвящены различным предметам из школьной программы. Ребята ответят на вопросы о правилах русского языка, посоревнуются в решении арифметических задач, вспомнят основы географии и природоведения.
Лучших наградят наборами ручек и карандашей, тетрадями и блокнотами.
Начало программы в 11:00.