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Общество1 сентября 2022 17:45

В Тверской области обитает 586 особей рыси

Диких кошек посчитали специалисты Минприроды
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Диких кошек посчитали специалисты Минприроды

Диких кошек посчитали специалисты Минприроды

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Минприроды Тверской области рассказали, сколько рысей обитает в регионе. Специалисты отмечают, что животное занесено в Красную книгу тверского региона, его численность составляет 576 особей.

Рысь обыкновенная - это млекопитающее хищное животное, принадлежащее к семейству кошачьих. Длина туловища хищника не превышает метра, а вес - не более 18 кг, высота туловища рыси в плечах может достигать 65 см.

Зверь обладает острыми когтями, которые использует для охоты и лазания по деревьям. Широкие подушки лап предназначены для сохранения равновесия на глубоком снегу. Шкура у рыси пятнистая, а на ушах - пушистые кисточки.