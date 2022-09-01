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Общество1 сентября 2022 17:25

В Тверской области продолжается мониторинг торфяных месторождений

Очагов тления не обнаружено
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В регионе продолжается мониторинг торфяных месторождений Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В регионе продолжается мониторинг торфяных месторождений Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

1 сентября 12 мобильных групп обследовали территории Калининского, Кимрского и Конаковского районов по 13 маршрутам с применением техники высокой проходимости.

- Очагов тления торфа не обнаружено. На 2 сентября для мониторинга торфяных месторождений запланирована работа 12 мобильных групп по 13 маршрутам в Калининском, Кимрском и Конаковском районах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности.