Госавтоинспекторы провели для первоклассников "Посвящение в пешеходы" в Твери

1 сентября школьникам напомнили о ПДД Фото: УГИБДД России по Тверской области

1 сентября сотрудники Госавтоинспекции провели для первоклашек "Посвящение в пешеходы". Юным участникам дорожного движения рассказали об основах безопасного поведения на улицах и дорогах.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Твери пришли поздравить первоклассников школ №48, №45, №55, №22 и напомнили ребятам о правилах поведения на проезжей части, рассказал про дорожные знаки и светофоры, а также правила безопасного вождения велосипеда.

- Особое внимание было уделено использованию световозвращающих элементов при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, - отметили в пресс-службе ведомства.

Каждому первокласснику были вручены расписания уроков и памятки по правилам дорожного движения.