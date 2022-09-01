Представители СК поздравили кадетов школы №16 в Твери с Днем знаний Фото: СУ СК РФ по Тверской области

1 сентября у здания средней образовательной школы №16 города в Твери состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. В праздничном мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов Тверской области, руководство школы, учителя и родители.

От следственного управления СК РФ по Тверской области кадетов поздравили исполняющая обязанности руководителя Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери Юлия Третьякова, сын которой занял почетное место в строю кадетов 10 класса, и выпускник кадетской роты 2017 года, а ныне следователь Ржевского межрайонного следственного отдела Максим Дегтярёв.

Сотрудники Следственного комитета пожелали кадетам успехов в учебе, отличных оценок, сил и мужества для того, чтобы пройти по сложному и ответственному пути служения Отечеству.