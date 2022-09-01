В День знаний в школах Тверской области открыли IT-куб, «Точки роста» и спортивные объекты

В лицее №15 Вышневолоцкого городского округа 1 сентября торжественно открыли IT-куб Фото: ПТО

1 сентября в школах Тверской области прошли праздничные линейки. С Днём знаний жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

В День знаний также введено несколько новых объектов. В лицее №15 Вышневолоцкого городского округа 1 сентября торжественно открыли IT-куб. В Вепрёвской школе имени Ф.В. Морина Сонковского района – центр «Точка роста». А ученики школы №2 в Торопце после торжественной линейки смогли оценить отремонтированный спортивный зал.

1 сентября учеников встретила модернизированная Борковская школа Бежецкого района. Учреждение стало участником регионального проекта по модернизации школ, который подразумевает капитальный ремонт зданий.

В 2022 году учебу начали 141 043 школьника, из них - 14 599 первоклассников.

Первый учебный год начался не только для первоклашек, но и для молодых учителей. Так, в Сонковском районе в три учреждения вышли на работу по одному молодому педагогу.

Всего в 2022 году в школы Верхневолжья пришли более 117 молодых специалистов. Общая численность педагогических работников в регионе – более 18 тысяч человек.