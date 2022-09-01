В Твери и районах области изменены некоторые автобусные маршруты

У некоторых автобусов изменился путь следования. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 1 сентября в Тверской области были скорректированы несколько маршрутов, сообщает пресс-служба "Транспорта Верхневолжья".

Обновления коснулись:

Тверь и Калининский район: маршруты №2, №107, №111 и №119.

Ржев и Ржевский район: маршруты №2, №10, №13 и № 339.

Зубцов и Зубцовский район: маршрут №102.

Конаковский район: маршрут № 203.

У некоторых автобусов изменился путь следования, отдельные маршруты были продлены. Несколько автобусов поменяли расписание, а также добавились новые рейсы и остановки. Подробную информацию об изменениях каждого маршрута читайте на нашем сайте.