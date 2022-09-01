В Тверской области по поручению губернатора в селе Горицы открыта государственная аптека

Село Горицы на карте. Графика: Яндекс

В селе Горицы Кимрского района по поручению губернатора Игоря Рудени открыт аптечный пункт областного госпредприятия «Фармация». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

- Обеспечение льготными лекарствами имеет большое социальное значение. Система их выдачи должна эффективно работать на всей территории региона. Нужно гарантировать доступность услуги во всех муниципальных образованиях, - считает Игорь Руденя.

В 2021 году единственную в селе коммерческую аптеку закрыли как нерентабельную. Местные жители были недовольны. Губернатор поручил исправить ситуацию.

В госаптеке будут отпускаться льготные препараты. Кроме лекарств здесь можно будет приобрести средства гигиены, лечебную косметику, товары для будущих мам и малышей.

Новая аптека будет обслуживать порядка 3 тысяч человек, проживающих в Горицком, Красновском, Быковском и Стоянцевском сельских поселениях.