Три иномарки столкнулись на улице Оснабрюкской в Твери

В ДТП пострадал 30-летний водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 31 августа, на улице Оснабрюкской в районе дома №14, в Твери.

37-летний водитель, управляя автомобилем "Лексус RX", при движении по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и совершил столкновение с "Ниссан X-TRAIL", под управлением 30-летнего водителя. Посла ДТП "Ниссан" врезался в "Хендэ Солярис", под управлением 32-летнего водителя, который остановился перед перекрёстком пропустить другие машины.

В результате ДТП 30-летний водитель "Ниссана" с травмами был доставлен в больницу.