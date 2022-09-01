Губернатор Игорь Руденя лично поздравил учеников школы №36 в Твери с началом учебного года

Губернатор и сенатор приехали поздравить детей в тверской школе №36. Фото: ПТО

1 сентября в Тверской области в школы пошли 141 032 учеников, из них 14 599 - первоклассники. Губернатор Игорь Руденя вместе с сенатором Российской Федерации Людмилой Скаковской в День знаний посетили линейку школы №36 в Твери.

1 сентября там. как и в других школах региона, начался с поднятия Государственного флага и исполнения гимна России. Начиная с 1 сентября этого года, каждая учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с этой церемонии.

- Дорогие дети, вы для нас главная надежда региона, - обратился к первоклассникам Игорь Руденя. - Сегодня у вас будет первый урок, вы познакомитесь со своими учителями, одноклассниками. И впечатления о первом дне в школе останутся с вами на всю жизнь. Хочу пожелать вам, чтобы все дни учебы были для вас радостными.

В этом году школа №36 принимает 96 первоклассников. Всего же в ней учатся около 870 детей.

Людмила Скаковская напомнила ребятам, что они пришли в школу за знаниями - самым главным богатством каждого человека.

Затем по традиции зазвенел «первый звонок».

Игорь Руденя и Людмила Скаковская осмотрели школу. Глава региона поручил профильным министерствам проработать вопрос об установке на ее территории новой спортплощадки.