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Общество1 сентября 2022 8:35

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем знаний

1 сентября за парты сели 141 043 школьника
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Игорь Руденя поздравил жителей региона с Днем знаний

Игорь Руденя поздравил жителей региона с Днем знаний

Фото: ПТО

1 сентября губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области - преподавателей, школьников, студентов и их родителей с Днем знаний.

- Для каждого человека этот праздник связан с самыми теплыми воспоминаниями о школьных и студенческих годах, о друзьях, одноклассниках и однокурсниках, мудрых педагогах и наставниках, - отметил глава региона. - Самые добрые слова в День знаний звучат в адрес первоклассников. Мы искренне желаем, чтобы для них каждый день учебы был наполнен радостью новых открытий, помогал раскрыть таланты и способности, расти трудолюбивыми, порядочными, неравнодушными людьми.

Особые напутствия Игорь Руденя дал учащимся выпускных классов.

- Впереди у вас решающий год учёбы, когда нужно подготовиться к сдаче экзаменов, определиться с будущей профессией. Смело идите к своей мечте, ставьте высокие цели и достигайте их! - сказал губернатор.