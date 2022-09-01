В Твери комиссия проверяет качество ремонта дорог

Комиссия проверяет качество ремонта дорог Фото: администрация Твери

В Твери продолжается кампания по ремонту дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день ремонт проводится на 50 из 54 объектов улично-дорожной сети. Полностью отремонтированы 15 улиц, на 38 уложен верхний слой дорожного покрытия.

Комиссия в составе представителей ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области», ФКУ Упрдор «Россия», Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций, подрядных организаций, и также представители общественности производят отбор проб из верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дорог.

Пробы были взяты на проезде от улицы Паши Савельевой до средней общеобразовательной школы № 15. Ремонт дорожного полотна на данном объекте завершён. В случае несоответствия недостатки подрядчик устранит за свой счёт.

Напомним, всего в период с 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта в Твери планируется отремонтировать более 265 км дорог. Уже приведено в порядок почти 160 км.