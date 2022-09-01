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Общество1 сентября 2022 7:21

Жительница Тверской области два года просила администрацию спилить аварийное дерево около дома

А потом обратилась в прокуратуру
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина пожаловалась в прокуратуру Фото: архив "КП"

Женщина пожаловалась в прокуратуру Фото: архив "КП"

В прокуратуру Пеновского района обратилась местная жительница и сообщила, что в 2018 и 2019 году обращалась в администрацию Пеновского округа с просьбой осмотреть и убрать аварийное дерево около ее дома.

Комиссия признала, что дерево подлежит вырубке, но фактически его так никто и не убрал.

Прокуратурой в адрес администрации Пеновского округа внесено представление, которое признано обоснованным. Дерево убрано, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.