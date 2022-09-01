Жительница Тверской области два года просила администрацию спилить аварийное дерево около дома

Женщина пожаловалась в прокуратуру Фото: архив "КП"

В прокуратуру Пеновского района обратилась местная жительница и сообщила, что в 2018 и 2019 году обращалась в администрацию Пеновского округа с просьбой осмотреть и убрать аварийное дерево около ее дома.

Комиссия признала, что дерево подлежит вырубке, но фактически его так никто и не убрал.

Прокуратурой в адрес администрации Пеновского округа внесено представление, которое признано обоснованным. Дерево убрано, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.