С тротуара на набережной Афанасия Никитина в Твери убрали опасные неровности

Барьеры на тротуаре убрали, спустя неделю Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

С набережной Афанасия Никитина в Твери убрали опасные неровности. Искусственные барьеры высотой 12 см были установлены с двух сторон у въезда в ресторан, напротив пересечения с улицей Скворцова-Степанова. Их заметили прохожие неделю назад.

Барьеры затрудняли движение самокатчиков и велосипедистов, а заодно - инвалидов, пожилых людей и мам с колясками. Опасны они были тем, что никак не обозначались и по цвету сливались с тротуаром.

Сегодня, 1 сентября, их убрали. Остался только след от смывания цемента с тротуара.