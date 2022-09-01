Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 6:27

С тротуара на набережной Афанасия Никитина в Твери убрали опасные неровности

Барьеры были установлены перед въездом в ресторан
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Барьеры на тротуаре убрали, спустя неделю

Барьеры на тротуаре убрали, спустя неделю

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

С набережной Афанасия Никитина в Твери убрали опасные неровности. Искусственные барьеры высотой 12 см были установлены с двух сторон у въезда в ресторан, напротив пересечения с улицей Скворцова-Степанова. Их заметили прохожие неделю назад.

Барьеры затрудняли движение самокатчиков и велосипедистов, а заодно - инвалидов, пожилых людей и мам с колясками. Опасны они были тем, что никак не обозначались и по цвету сливались с тротуаром.

Сегодня, 1 сентября, их убрали. Остался только след от смывания цемента с тротуара.