Трех жителей Тверской области из-за зависимостей лишили водительских прав

Трех жителей области лишили водительских прав Фото: архив "КП"
Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки установлено, что трое местных жителей имеют алкогольную и наркозависимости, находятся на учете в медицинском учреждении и имеют водительские удостоверения.
Данный факт противоречит требованиям закона, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к ДТП.
Прокурором района в суд направлены административные исковые заявления о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами.
Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.