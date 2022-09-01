Трех жителей Тверской области из-за зависимостей лишили водительских прав

Трех жителей области лишили водительских прав Фото: архив "КП"

Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки установлено, что трое местных жителей имеют алкогольную и наркозависимости, находятся на учете в медицинском учреждении и имеют водительские удостоверения.

Данный факт противоречит требованиям закона, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к ДТП.

Прокурором района в суд направлены административные исковые заявления о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.