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Общество1 сентября 2022 6:20

Трех жителей Тверской области из-за зависимостей лишили водительских прав

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Трех жителей области лишили водительских прав Фото: архив "КП"

Трех жителей области лишили водительских прав Фото: архив "КП"

Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки установлено, что трое местных жителей имеют алкогольную и наркозависимости, находятся на учете в медицинском учреждении и имеют водительские удостоверения.

Данный факт противоречит требованиям закона, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к ДТП.

Прокурором района в суд направлены административные исковые заявления о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.