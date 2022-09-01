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Общество1 сентября 2022 4:57

В Твери на две недели ограничат движение транспорта по бульвару Шмидта

Будут проводиться дорожные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекроют бульвар Шмидта

В Твери перекроют бульвар Шмидта

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Твери с 8:00 утра 5 сентября до 19:00 19 сентября ограничат движение и парковку транспорта, кроме общего пользования, по бульвару Шмидта, на участке от Комсомольского проспекта до дома №12 на улице 2-я Шмидта.

Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Проводить дорожные работы на участке будет АО "АБЗ-Дорстрой". Подрядчику рекомендовано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на бульвар Шмидта.

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