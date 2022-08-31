Самые популярные имена для новорожденных в Тверской области - София и Артём

У мальчиков самым популярным стало имя Артём, у девочек - София Фото: Иван ВИСЛОВ

Главное управление записи актов гражданского состояния Тверской области составило рейтинг самых популярных имен новорожденных в 2022 году.

Не первый год среди мальчиков лидирует имя Артем. Также в топ-5 вошли: Михаил, Максим, Матвей и Александр. У девочек самыми популярным снова стало имя София. Также родители часто выбирали для новорожденных имена: Виктория, Анна, Алиса и Василиса.

Были и редкие имена, которые мало кто осмелится повторить. Для мальчиков это: Адам, Регман, Даниэль, Анис, Стефан, Витольд-Гедемин, Доминик, Гамлет и Моисей. Для девочек: Оливия, Аврора, Теона, Дафина, Мерлин, Анна-Мария, Акулина, Эльза, Бэлла и Кассандра.

По данным ЗАГС, в Тверской области с июня по август 2022 года было заключено 2833 брака, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За лето 2022 году в новом областном Дворце Бракосочетания в Твери расписались 1462 пары.