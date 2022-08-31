Ушел из жизни бывший зампрокурора Тверской области Игорь Пахомов

Прощание с Игорем Пахомовым состоится 1 сентября Фото: прокуратура Тверской области

30 августа 2022 года ушел из жизни ветеран прокуратуры, бывший первый заместитель прокурора Тверской области старший советник юстиции Игорь Пахомов.

Игорь Александрович родился в Лихославле в 1953 году. Окончил Калининский государственный университет, потом был принят на службу в прокуратуру Калининской (ныне Тверской) области.

Службе в прокуратуре посвятил более 27 лет, занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя, прокурора Пролетарского района Калинина, прокурора Твери и др. В 2004 году назначен первым заместителем прокурора Тверской области. В 2006 году вышел в отставку.

В 1994 -1995 г. Игорь Александрович был командирован в Кавказскую межрегиональную прокуратуру в зону чрезвычайного положения.

Награжден медалью «За отвагу». Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

- Светлая память об Игоре Александровиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного, - написано в некрологе на сайте прокуратуры.

Прощание с Игорем Пахомовым состоится 1 сентября в Воскресенском кафедральном соборе на ул. Баррикадной, д.1, в 14:00.