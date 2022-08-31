Студенты из Тверской области примут участие в акции «Молодежь против террора!»

Возле мультимедийного парка молодежь свечами выложит слова «Нет террору» и букву «Z» в цветах российского флага Фото: Алексей АНДРЕЕВ

3 сентября в рамках Дня единых действий в День солидарности в борьбе с терроризмом на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» в Твери состоится акция «Молодежь против террора!». Ее участниками станут студенты колледжей Верхневолжья.

Начало мероприятия в 13:00.

Для участников проведут Урок мужества, посвященный погибшим в террористических актах. В память о жертвах Беслана пройдет минута молчания. Желающие смогут осмотреть выставку «НАТО. Хроника жестокости». На территории возле мультимедийного парка молодежь свечами выложит слова «Нет террору» и букву «Z» в цветах российского флага.

Памятные мероприятия также пройдут в муниципалитетах Верхневолжья.