В летних лагерях Тверской области за сезон 2022 года отдохнули более 66 тысяч детей

Завершилась летняя детская оздоровительная компания. Фото: Виктория ТУШКОВА

Летом 2022 года в загородных лагерях отдохнули на 8 тысяч детей больше, чем год назад. Всего лагеря посетили более 66 тысяч ребят.

Итоги детской летней оздоровительной кампании подвело региональное Правительство. В Тверской области работало свыше 600 лагерей: загородных оздоровительных, школьных с дневным пребыванием, стационарных и палаточных.

Ребята не только бездельничали - они участвовали в походах, экскурсиях, играли в "Зарницу", общались с профессионалами из разных сфер.

Так, с профессией пожарного знакомились ребята из пришкольного лагеря школы №1 Сонково. Для них была проведена экскурсия в пожарную часть. В лагере "Дельфин" волонтёры Конаковского подразделения поисково-спасательного отряда "СОВА" провели занятие "Безопасность в лесу".