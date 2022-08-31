97 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, председателю клуба «Фронтовичка» в Твери

Галина Михайловна Макеева Фото: ПТО

31 августа 97-летие отмечает жительница Твери, участница Великой Отечественной войны, председатель клуба «Фронтовичка» Галина Михайловна Макеева. С днем рождения Галину Михайловну по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваша армейская биография – это яркий пример героизма женщин, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед высокой нравственной силой, активностью и неравнодушием поколения ветеранов. Ваши мудрость и трудолюбие, душевная энергия, искренняя забота о нуждах Отечества всегда будут надёжным ориентиром для всех нас, - отметил Игорь Руденя.

Галина Михайловна родилась 31 августа 1925 года в Москве. Во время войны была определена в 350-й артиллерийский дивизион 29-й армии. Участвовала в освобождении города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Удостоена ордена Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией», знака «Почетный ветеран», награждена знаком Губернатора «Во благо земли Тверской». Всего у Галины Макеевой 25 госнаград.

В 2000 году Галина Михайловна основала в Твери клуб «Фронтовичка». Она ведет большую общественную работу среди женщин-участниц Великой Отечественной войны, трудового фронта, детей войны, жителей блокадного Ленинграда, партизан.