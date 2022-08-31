1 сентября в Тверской области детям раздадут 500 раскрасок

Раскраски раздадут вот в таких синих автобусах. Фото: ПТО

1 сентября, в День знаний, в автобусах Твери, Калининского, Ржевского, Старицкого, Кимрского, Зубцовского и Конаковского районов пройдёт праздничная акция для детей. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

- Контролеры в автобусах «Транспорта Верхневолжья», начиная с 7 утра, будут раздавать бесплатные раскраски юным пассажирам. Всего планируется подарить детям 500 раскрасок, - сообщают организаторы.

В раскрасках изображены животные и птицы, которые рассказывают, как правильно должны себя вести дети, находясь на автобусной остановке, а также в общественном транспорте. Они затрагивают не только темы безопасности, но и вежливого отношения к другим пассажирам.

Сувениры помогут юным пассажирам в игровой форме изучить правила поведения в транспорте.