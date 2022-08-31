Команда «Тверь» проиграла любительскому клубу из Медиалиги в Кубке России по футболу

К сожалению, тверской клуб потерпел очередное поражение, на этот раз - в кубковой игре. Фото: VK/ФК "Тверь"

ФК «Тверь» не смог порадовать своих болельщиков, проиграв 31 августа в матче Кубка России по футболу «Амкалу» - любительской команде из так называемой Медиалиги. Счет 1:0 не в нашу пользу.

Это была игра 1/128 финала Кубка. Номинально хозяевами была тверская команда, однако играть пришлось в подмосковном Красногорске. Дело вы том, что в Твери по ходу сезона неожиданно решили перестилать газон на домашнем стадионе нашего клуба «Юность». «Химик», где долгие годы играла тверская «Волга» (до расформирования из-за отсутствия финансирования в 2017-м) до сих пор находится в законсервированном статусе из-за судебной тяжбы.

В Красногорске «Тверь» в целом показала довольно безвольную игру, хоть и чуть больше владела мячом. «Амкал», составленный в основном из имеющих за плечами футбольную базу блогеров, выглядел активней.

Любительский клуб забил гол нашей команде на 14 минуте - Кузькин замкнул ногой отличный кросс с левого фланга от Прокопьева.

ФК «Тверь» нанесла по воротам соперника девять ударов, пять - в створ. «Амкал» бил 12 раз, шесть - в створ.

Это лето для вообще неудачное для ФК «Тверь», которая практически полностью обновилась после серебра прошлого сезона. У нашей команды - несколько поражений в первенстве низшей профессиональной лиги - ФНЛ-2, а теперь еще и вылет из Кубка России на ранней стадии в последний день августа.