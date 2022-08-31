Номинальные доходы жителей Тверской области выросли

Среднедушевой доход жителя региона составил 34 789 руб. Фото: Мария ЛЕНЦ

Тверьстат опубликовал свежие данные о доходах жителей Тверской области по состоянию на II квартал 2022 года.

Среднедушевой доход жителя региона составил 34 789 руб. и вырос за год (во II квартале 2022 года по сравнению со II кварталом 2021 года) на 16,3%.

Однако реальные доходы (то есть покупательная способность) с учётом роста цен снизились - на 3,1%. Читайте подробнее на нашем сайте.

Что касается расходов на покупку товаров и услуг, за год они выросли на 9,1% и составляют в среднем 27 234 руб. в месяц.