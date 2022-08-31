Тверская область улучшила позиции в рейтинге рынка труда

Уровень занятости растёт. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Тверская область попала на 28 место (среди 85 регионов РФ) в рейтинге рынка труда.

Исследование провели специалисты "РИА Рейтинг". По оценке от 1 до 100 рынок труда в Тверской области оценили на 64,1 балл (год назад было 59,8).

В оценку входили восемь показателей, характеризующих, в том числе, зарплаты, условия труда, уровень занятости и так далее (использовались данные за 2021 год).

Эксперты отмечают, что почти во всех регионах ситуация на рынке труда улучшилась. Больше всего - в соседней с нами в Новгородской области (+8), а также Ненецком автономном округе (+8) и Хакасии (+6,4).

Значение рейтингового балла снизилось только в шести регионах: ЯНАО (-1,8), Калмыкии (-0,5), Туве (-0,2), Ингушетии (-0,2), Карачаево-Черкесии (-0,05) и Дагестане (-0,005).

Исследователи также отмечают, что на текущий момент ситуацию на рынке труда в стране можно назвать стабильной.