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Общество31 августа 2022 9:53

В микрорайоне "Южный" в Твери отремонтировали тротуар на бульваре Гусева

Работы практически завершены
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Новый тротуар на бульваре Гусева в Твери

Новый тротуар на бульваре Гусева в Твери

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери в микрорайоне "Южный" уложили новый асфальт на тротуаре по бульвару Гусева с поворотом до школы №49. Работы на участке практически завершены. Он открыт для пешеходов.

Напомним, что в Твери продолжается масштабная кампания по ремонту дорог и тротуаров в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Работы ведутся во всех районах города.

Качество исполнения контракта контролируют специалисты департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города, депутаты и представители общественности.