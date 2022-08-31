В микрорайоне "Южный" в Твери отремонтировали тротуар на бульваре Гусева

Новый тротуар на бульваре Гусева в Твери Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери в микрорайоне "Южный" уложили новый асфальт на тротуаре по бульвару Гусева с поворотом до школы №49. Работы на участке практически завершены. Он открыт для пешеходов.

Напомним, что в Твери продолжается масштабная кампания по ремонту дорог и тротуаров в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Работы ведутся во всех районах города.

Качество исполнения контракта контролируют специалисты департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города, депутаты и представители общественности.