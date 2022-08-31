Прокуратура помогла сироте получить благоустроенную квартиру в Тверской области

Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки установлено, что местная жительница в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей и была включена в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилфонда.

Однако, по достижении 18-летнего возраста жилье так и не получила.

Прокурор встал на защиту сироты и направил в суд исковое заявление к местной администрации и Министерству социальной защиты населения Тверской области об обязанности предоставить квартиру заявительнице.

Судом требования удовлетворены. Жилье предоставлено.