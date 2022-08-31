Жителя Твери обманули при покупке дивана в Интернете

По факту кражи денег возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"

В полицию обратился 40-летний житель Твери и рассказал, что его обманули Интернет-мошенники.

На сайте он нашел объявление о продаже дивана, написал автору и договорился о сделке. Продавец отправил ссылку, заявитель открыл ее, продиктовал код с телефона, а затем получил смс-сообщение о списании денег с банковской карты. Ущерб составил 16 000 рублей.

Продавец на связь больше не вышел. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.