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Происшествия31 августа 2022 9:26

Жителя Твери обманули при покупке дивана в Интернете

Мужчина лишился 16 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту кражи денег возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"

По факту кражи денег возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"

В полицию обратился 40-летний житель Твери и рассказал, что его обманули Интернет-мошенники.

На сайте он нашел объявление о продаже дивана, написал автору и договорился о сделке. Продавец отправил ссылку, заявитель открыл ее, продиктовал код с телефона, а затем получил смс-сообщение о списании денег с банковской карты. Ущерб составил 16 000 рублей.

Продавец на связь больше не вышел. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.