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Общество31 августа 2022 9:15

Жительницу Тверской области осудили за мошенничество и служебный подлог

Ущерб государству составил 76 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Директор устроила на работу фиктивных сотрудников

Директор устроила на работу фиктивных сотрудников

Фото: Мария ЛЕНЦ

Рамешковским районным судом жительница поселка Рамешки признана виновной по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В судебном заседании установлено, что подсудимая, будучи директором государственного бюджетного учреждения, фиктивно трудоустроила на работу родственницу и иных лиц на вакантные должности. Зарплатами фиктивных сотрудников она распоряжалась по своему усмотрению. Ущерб государству составил 76 000 рублей.

По исковому заявлению прокурора района сумма причиненного ущерба взыскана с осужденной.

Решение суда не вступило в законную силу.