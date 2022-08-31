Роспотребнадзор Тверской области дал рекомендации по выбору живых цветов на 1 сентября

Без воды живые цветы быстро потеряют свою привлекательность Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот и лето прошло. 1 сентября нарядные школьники и их родители пойдут на школьные линейки и классные часы после долгих летних каникул.

Коронавирусные ограничения никто не отменял, праздники будут скромными, но без цветов День знаний точно не пройдет.

В преддверии праздника Роспотребнадзор по Тверской области дал рекомендации по выбору живых цветов.

- Обратите внимание на стебель, он не должен быть сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности - роз, является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие "рубашки" не является свидетельством "второй свежести" цветка, - отмечают специалисты.

Выбирайте полураскрытые живые цветы. Они простоят в вазе дольше.

У свежих цветов лепестки эластичные, а у растений не первой свежести - вялые, слабые, подсохшие и могут опадать.

Красивые и свежие цветы не требуют дополнительных украшений, а вот яркая упаковка должна насторожить. Под ней может скрываться второсортный товар.

А чтобы цветы простояли дольше, не оставляйте их надолго без воды, сохраните от перепада температур, ветра и дождя.