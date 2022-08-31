В Тверской области за сутки произошло 12 ДТП

В ДТП за сутки пострадали 18 человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области 30 августа, по данным региональной Госавтоинспекции, произошло 12 ДТП, в которых 18 человек получили травмы различной степени тяжести, из них трое детей.

Аварии происходили на региональных дорогах и федеральных трассах. В Твери произошло два массовых ДТП с пострадавшими с участием трех и четырех машин.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД. Будьте особенно внимательны и осторожны при ухудшении погодных условий.